Замглавы Химок Жданкину арестовали на два месяца

Заместителю главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Ирине Жданкиной избрана мера пресечения по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов.

Постановлением Тверского райсуда столицы было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Жданкину арестовали на два месяца.

Ранее у нее прошли обыски в рамках расследования дела бывшего первого замглавы округа Химки Николая Минаева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — более 6 млн рублей.

По мнению следователей, с марта по июнь 2025 года Минаев с соучастниками получил взятки свыше чем на 2 млн и 4 млн рублей. Злоумышленники принимали деньги за заключение муниципальных контрактов.