Обыски проходят в администрации Химок после заочного ареста экс-первого замглавы

2 июля Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого замглавы городского округа Химки Николая Минаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — более 6 млн рублей.

Следствие считает, что с марта по июнь 2025 года Минаев совместно с соучастниками получил взятки более чем на 2 млн и 4 млн рублей. Фигуранты принимали незаконное вознаграждение за заключение муниципальных контрактов, считают правоохранители.

В рамках расследования обвинения в получении двух взяток предъявлены посреднику в коррупции, директору и замначальника отдела химкинского МБУ «Объединенное городское хозяйство». Соучастники находятся под стражей.