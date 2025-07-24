Обыски проходят в администрации Химок после заочного ареста экс-первого замглавы
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В администрации городского округа Химки проходят обыски. Следственные действия проводят с заместителем главы округа Ириной Жданкиной, сообщает ТАСС.
2 июля Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого замглавы городского округа Химки Николая Минаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — более 6 млн рублей.
Следствие считает, что с марта по июнь 2025 года Минаев совместно с соучастниками получил взятки более чем на 2 млн и 4 млн рублей. Фигуранты принимали незаконное вознаграждение за заключение муниципальных контрактов, считают правоохранители.
В рамках расследования обвинения в получении двух взяток предъявлены посреднику в коррупции, директору и замначальника отдела химкинского МБУ «Объединенное городское хозяйство». Соучастники находятся под стражей.