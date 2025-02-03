Замглавы Дмитровского городского округа арестовали за крупную взятку

Тверской районный суд Москвы на 2 месяца арестовал замглавы Дмитровского городского округа Подмосковья Алексея Ионова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранту грозит до 15 лет тюремного заключения.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок на срок 01 месяц 30 суток или до 1 апреля текущего года. В более мягкой мере пресечения стороне защиты было отказано.

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