Экс-сотрудников представительства Минобороны РФ осудили на 7 лет за хищение

Экс-сотрудникам представительства Минобороны РФ вынесли приговоры за хищение военной продукции, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.

Обвиняемые — бывший начальник военного представительства МО РФ, аккредитованного при АО «НПП „Исток“ им. А. И. Шокина», Техан А. и его заместитель Сиюхов Т.

По данным следствия, с 2012 по 2021 год они организовали вывоз с территории предприятия свыше 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов, а затем продали их. У фигурантов были сообщники из числа подчиненных, помогавшие им.

Члены преступной группы были задержаны в сентябре 2021 года, когда пытались вывезти очередную партию продукции военного назначения.

В отношении Техана и Сиюхова было возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества организованной группой в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Суд признал мужчин виновными. Он назначил каждому наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также они должны будут выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, с осужденных взыскали 102 805 064 рубля.

Ранее суд арестовал начальника военного представительства Минобороны РФ за взятки. Их сумма превысила 14 млн рублей.