Суд арестовал начальника военного представительства Минобороны РФ за взятки

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения руководителю военного представительства №5481 при министерстве обороны России Сергею Болгареву, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере согласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России, сообщает информационный центр СК РФ.

По данным Следственного комитета РФ, в период с 2017 по 2023 год оборонные предприятия заключили контракты с военным ведомством на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Эти соглашения касались поставок военной продукции, в том числе для обеспечения боевых подразделений, в рамках гособоронзаказа. Всего было подписано более десяти таких контрактов.

В роли субподрядчика для выполнения оборонных контрактов было привлечено ОАО «Пятигорский завод „Импульс“». Болгарев был назначен ответственным за проверку качества и техническую приемку изделий, которые производило это предприятие.

В период с 2017 по 2023 год руководитель предприятия Сергей Кузьменко систематически передавал Сергею Болгареву денежные средства в качестве взяток. Общая сумма незаконных выплат превысила 14 миллионов рублей. Взамен Болгарев проводил формальную приемку военной продукции и оказывал общее покровительство заводу при выполнении гособоронзаказа.

Главное военное следственное управление СК РФ осуществляет контроль за ходом расследования данного уголовного дела. Суд, рассмотрев обращение следователя военного ведомства, вынес постановление о заключении Болгарева под стражу.