сегодня в 10:00

Замерзший насмерть в Карелии лыжник был известным дирижером из Петербурга

Заблудившийся и замерзший в Республике Карелии 34-летний лыжник был известным дирижером из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает « Daily Карелия ».

Петербургский дирижер и тенор Петр Гайдуков 8 марта поехал на прогулку на лыжах в Лахденпохском муниципальном округе Карелии и исчез. 10 марта обнаружили его труп.

Согласно предварительным данным, Гайдуков заблудился. Затем замерз на льду озера.

18 марта Гайдуков должен был отметить день рождения. Мужчина больше 10 лет был руководителем хора ветеранов ВОВ имени Ф. Козлова.

