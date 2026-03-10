Замерз насмерть: пропавшего в Карелии лыжника нашли мертвым

сегодня в 18:59

В Карелии 34-летний мужчина отправился в лыжный поход в Лахденпохский район и заблудился. Спасатели нашли его тело 10 марта, сообщает Gubdaily.ru .

8 марта два человека отправились в лыжный поход. Вскоре они разминулись в Лахденпохском районе. Один из них потерялся.

Спасатели организовали операцию: привлекли аэролодку, два снегохода, а затем подключились к работе поискового отряда «Лиза Алерт».

Изначально специалисты осматривали точку, в которой двое лыжников разошлись. 10 марта они обнаружили тело пропавшего. Предварительно, мужчина сошел с лыжни, заблудился и замерз. Известно, что погибший проживал в Санкт-Петербурге.

