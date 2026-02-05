«Залило все выходы и входы»: трубу прорвало в одной из башен «Москва-Сити»

сегодня в 19:18

В одном из небоскребов «Москва-Сити» произошел прорыв трубы

Небоскреб «IQ Квартал» в «Москва-Сити» оказался затоплен после прорыва пожарной трубы, сообщает MSK1.RU .

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На видео показано, как вода льется прямо перед входом в само здание.

Предварительно, прорыв произошел на втором этаже. Практически весь первый этаж уже затоплен. При этом объемы прибывающей воды увеличиваются.

В управляющей компании заявили, что трубу прорвало из-за сильных холодов. Там пообещали оперативно устранить аварию.

Ранее полугодовалая девочка пострадала при купании из-за резкого скачка горячей воды в трубах в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.