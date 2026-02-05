Бастрыкин взял на контроль дело о тяжелых ожогах младенца в Подмосковье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о тяжелых ожогах маленького ребенка в Королеве Московской области, сообщает Следственный комитет России.

Ранее полугодовалая девочка пострадала при купании из-за резкого скачка горячей воды в трубах в одном из жилых домов. Ее госпитализировали с серьезными ожогами.

При этом вместо ремонта управляющая компания резко снизила температуру воды, что стало причиной прорыва труб и затопления квартир. Жильцы жалуются, что проблемы с перепадами температуры воды длятся несколько лет, а их обращения в надзорные органы остаются без результата.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Глава СК РФ Бастрыкин поручил руководителю СК по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль.

