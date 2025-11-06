Залечили до смерти: 2-летняя малышка умерла от инфаркта в санатории в Ставрополе

Мать отправила двухлетнюю дочь в оздоровительный санаторий в Ставрополе, и малышка умерла там от инфаркта. Родные считают, что ребенка «залечили» антигистаминными препаратами, сообщает Baza .

Мать малышки Наталья воспитывала четверых детей. Недавно у ее младшего сына выявили туберкулез. Женщина легла вместе с ним в больницу, а дочек отправила на профилактическое лечение в оздоровительный санаторий. При этом Наталья утверждает, что у девочек не было серьезных проблем со здоровьем.

17 октября Наталье позвонила главврач учреждения. Она заявила, что двухлетняя дочь женщины «заснула и не проснулась». Вскоре одна из медсестер призналась, что малышка за несколько дней до смерти чувствовала себя плохо: у нее пропал аппетит, сама она ослабела и почти не разговаривала. Лечащий врач не придала этому значения и посчитала, что на девочку так действует прием антигистаминных препаратов.

После вскрытия выяснилось, что ребенок умер от отека головного мозга после инфаркта. Наталья подала в суд на санаторий. Она винит в гибели дочери врачей. СК начал проверку учреждения.

