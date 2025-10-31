сегодня в 19:17

Машина насмерть сбила ребенка на глазах у его сестры в Москве

Смертельное ДТП с участием легковушки и пешехода произошло в Москве. Автомобиль сбил маленького ребенка, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, легковушка наехала на восьмилетнего малыша на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Мосфильмовской улице.

Несовершеннолетнего сбили прямо на глазах его 14-летней сестры. Ребенок погиб от полученных травм.

Другие подробности не уточняются.

В пятницу в Туле произошло массовое ДТП. Трамвай сошел с рельсов и врезался в два маршрутных такси. Погибли четыре человека.

