Машина насмерть сбила ребенка на глазах у его сестры в Москве
Смертельное ДТП с участием легковушки и пешехода произошло в Москве. Автомобиль сбил маленького ребенка, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, легковушка наехала на восьмилетнего малыша на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Мосфильмовской улице.
Несовершеннолетнего сбили прямо на глазах его 14-летней сестры. Ребенок погиб от полученных травм.
Другие подробности не уточняются.
