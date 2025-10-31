Названа причина страшного ДТП с маршрутками и трамваем в Туле, где погибли 4 человека

сегодня в 13:42

Причиной смертельного ДТП в Туле стал сошедший с рельсов трамвай

Смертельное ДТП на Пролетарском мосту в Туле, где столкнулись трамвай и два маршрутных такси, произошло в результате схода трамвая с рельсов. В аварии погибли 4 человека, еще 20 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным собеседника агентства, сход трамвая с рельсов произошел из-за дефекта полотна. В результате общественный транспорт занесло на встречную полосу, где ехали два маршрутных такси.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону подтвердили эту версию.

Страшное ДТП на Пролетарском мосту в Туле произошло 31 октября. Ранее сообщалось, что к устранению последствий аварии привлекли 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

