Зайцев: ВСУ разбросали магнитные мины в Большесолдатском районе под Курском
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Боевики киевского режима в пятницу утром разбросали в Большесолдатском районе Курской области противопехотные мины «Лепестки» и магнитные мины, об опасности местных жителей предупредил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.
«Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта. В связи с чем настоятельно прошу воздержаться от поездок в район, так как ситуация остается напряженной», — обратился к гражданам Зайцев.
Глава Большесолдатского района Курской области попросил местное население не терять бдительность и беречь себя.
Несмотря на попытки властей Украины навредить жителям Курской области с помощью мин, большинство бойцов ВСУ выбирают иной путь — они сохраняют собственную жизнь.
Ранее сообщалось, что в Курской области за последние четверо суток в плен сдались более 200 бойцов Вооруженных сил Украины.