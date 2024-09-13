В Курской области за последние четыре дня в плен сдались минимум 200 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие продолжают освобождать Курскую область от присутствия ВСУ, точные удары и ликвидация живой силы противника вынуждает бойцов киевского режима делать выбор в пользу собственной жизни и сдаваться в плен ВС РФ, сообщает Telegram-канал Mash .

За последние четверо суток в плен сдались минимум 200 бойцов ВСУ. В Сети опубликован перехваченный разговор украинского пехотинца с позывным Ворон 68-й ОЕБр и командира с позывным Хиросима. Пехотинец рассказал Хиросиме о больших потерях, регулярных обстрелах и принятом решении отступать. Командир не оценил желание бойцов покинуть территорию и приказал держать оборону даже под риском смерти.

Захваченные в плен бойцы ВСУ рассказали, что многие из них проходили военную подготовку в Великобритании. Их учили разведке с помощью дронов и тактическим приемам.

В настоящее время обменный фонд составляет 5 тысяч человек — это пленные ВСУ со всех направлений специальной военной операции.