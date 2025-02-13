Заявил, что душно: пьяный пассажир рейса из Нерюнгри пытался «проветрить» самолет
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49-летний Сергей из Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области устроил дебош на самолете Нерюнгри — Новосибирск. Он хотел открыть аварийную дверь, чтобы внутри воздушного суда «стало свежо», сообщает SHOT.
Перед поездкой Сергей выпил большое количество алкоголя. В самолет он вошел, будучи нетрезвым, и поэтому почти сразу начал инициировать конфликт.
Сергей не стал садиться на купленное место, затем оскорбил членов экипажа. Через некоторое время и вовсе начал ломать аварийную дверь — говорил, что в воздушном судне слишком душно.
Успокоить мужчину удалось только во время прихода полиции. Сергея сняли с рейса. Его дальнейшая судьба решается.
Ранее хоккеист любительской команды «Чупакабра» Андрей П. устроил дебош на борту самолета из Москвы в Сургут. Он жестоко избил другого пассажира.