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Хоккеист «Чупакабры» напал на пассажира самолета, следующего в Сургут

Хоккеист любительской команды «Чупакабра» Андрей П. устроил дебош на борту самолета, следующего их Москвы в Сургут, и жестоко избил другого пассажира, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в воскресенье. Воздушное судно уже практически прибыло в аэропорт назначения, оно готовилось к посадке.

Находясь на высоте 3 тыс. метров, Андрей набросился на своего соседа по креслу в самолете. Причина такого поведения не раскрывается. После приземления полицейские Сургута задержали дебошира.

«Чупакабра» выступает в хоккейной лиге «Трудовые резервы». Оказалось, что избивший соседа хоккеист был дисквалифицирован ранее, потому что не предоставил необходимые для выступления документы.

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