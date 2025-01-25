«Заяц»-рецидивист распылил баллончик в лицо контролеру в Москве

Мужчина без билета в трамвае в столице распылил баллончик в лицо контролеру, которая хотела проверить наличие проездного, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Безбилетник был ранее судим. Он напал на старшего инспектора-контролера ГКУ столицы «Организатор перевозок», которая выявила правонарушение.

Злоумышленника привлекут к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дело находится на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил безбилетного пассажира к 1,5 годам тюрьмы за нападение на контролера. Мужчина схватил контролера за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил.