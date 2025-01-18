«Заяц» получил 1,5 года колонии за нападение на кондуктора в Москве

Безбилетник получил 1,5 года колонии за нападение на кондуктора в Москве

Тверской районный суд столицы приговорил безбилетного пассажира к 1,5 годам тюрьмы за нападение на контролера, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

В сентябре 2023 года контролер обнаружила пассажира, не оплатившего проезд. На просьбу предъявить документы он отреагировал агрессивно. Мужчина схватил контролера за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил. После нападения злоумышленник скрылся.

Позднее агрессора задержали сотрудники полиции.

Нападение на работников Московского транспорта расценивается как «Применение насилия в отношении представителя власти». Дело заводится по статье 318 УК РФ (лишение свободы на срок до 10 лет). Подобные случаи не остаются безнаказанными.

Также пассажирам напомнили о том, что нужно всегда оплачивать поездку при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.