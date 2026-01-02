сегодня в 09:07

Загорелась многоэтажка в ЮАО в Москве

Пожар случился в многоэтажном доме в районе Нагатино-Садовники в Москве. Он начался в одной из квартир на пятом этаже, сообщает « 360 ЧП ».

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. До приезда сотрудников МЧС 10 человек эвакуировались сами.

Одного из жителей многоэтажки спасли работники министерства. На место прибыли три автомобиля МЧС.

Затем пожар был потушен.

Ранее в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия) в двухэтажном жилом доме случился пожар. Погибли пять человек, среди которых трое несовершеннолетних.

