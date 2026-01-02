Трагедия в Якутии: на пожаре в частном доме погибли пять человек

сегодня в 03:47

В Якутии при пожаре погибли пять человек, трое из них — дети

В селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия в двухэтажном частном жилом доме погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для ликвидации возгорания, площадь которого составила 24 квадратных метра, были задействованы силы республиканской пожарной охраны: шесть человек личного состава и две единицы техники.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа.

