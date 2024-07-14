Загадочное отравление 19 детей произошло в оздоровительном лагере в Евпатории

Специалисты не обнаружили нарушений в крымском оздоровительном лагере после отравления 19 детей. Медики продолжают выяснять причины резкого ухудшения состояния школьников, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в прошлую среду в лагере «Юность» в Евпатории. У всех 19 пострадавших наблюдались одинаковые симптомы: головные боли, боли в животе и тошнота. Школьников госпитализировали в городскую инфекционную больницу.

Предварительно, причиной ухудшения самочувствия детей стало неустановленное пищевое отравление. Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку, однако не нашли нарушений в лагере. Врачи предположили, что это солнечный удар и ротавирус. Дети могли наглотаться морской воды во время купания.

Медики стабилизировали состояние детей и продолжают наблюдение. Роспотребнадзор проверяет оздоровительный лагерь.

Ранее более 30 детей отравились в пензенском лагере «Белка». Несколько воспитанников лагеря поместили в изолятор. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.