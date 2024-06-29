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В пензенском лагере «Белка» отравились более 30 детей

В пензенском лагере «Белка» свыше 30 детей почувствовали себя плохо и обратились к медикам в течение четверга и пятницы. По предварительным данным, ребята отравились, сообщает SHOT .

Несколько воспитанников лагеря поместили в изолятор. Городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Лагерь проверяли совсем недавно, здесь нашли много нарушений эпидемиологических норм. На организатора составили административное правонарушение, а от руководства лагеря потребовали сменить поставщика продуктов.

Первую еду от нового организатора питания завезли для воспитанников меньше недели назад.