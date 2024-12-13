Загадочно пропавшего в Сочи туриста нашли мертвым через 3 месяца

36-летний житель Екатеринбурга Александр Кузнецов, загадочно пропавший летом в Сочи, был найден мертвым. Как именно он погиб, до сих пор не выяснено, сообщает E1.RU .

Кузнецов вместе с семьей отдыхал в начале лета под Анапой. 6 июня он отправил своих родных на поезде в Санкт-Петербург — те ехали к родственникам. Сам мужчина должен был сесть на самолет до Екатеринбурга.

Рано утром 7 июня Кузнецов на электропоезде доехал до Адлера. Мужчину видели на ж/д вокзале, когда он шел в сторону автобусной остановки. Он планировал добраться до аэропорта. В тот же день, после 13 часов, мужчина связывался со своими знакомыми, отправив им СМС в мессенджере.

После этого Кузнецов пропал. Он так и не сел на самолет, даже не прошел регистрацию. Родные считали, что мужчина мог проспать свою остановку в автобусе, а затем поймать попутку, чтобы скорее добраться до аэропорта. Вылет был назначен на 16:45.

Выяснилось также, что в тот день Кузнецов звонил в службу спасения 112. Это произошло около 17:27, но на горячей линии долго не брали трубку. После этого мужчину никто не видел.

Судя по некрологу, который вывесили на заводе имени Калинина, где работал мужчина, его нашли мертвым. Прощание с погибшим состоится 14 декабря.

Ранее двукратный лучший продавец «Доширака» в России загадочно погиб в Екатеринбурге. По предварительной версии, 45-летнего мужчину до смерти избили завистливые коллеги.