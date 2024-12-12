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Двукратный лучший продавец «Доширака» в России загадочно погиб в Екатеринбурге

Двукратный лучший продавец торговой марки продуктов быстрого приготовления «Доширак» в России загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге. По предварительной версии, 45-летнего мужчину до смерти избили завистливые коллеги, сообщает Mash .

Тело Виталия нашли 11 декабря во внутреннем дворе гостиницы «Московская горка». При этом супруге торгового представителя заявили, что причиной смерти мужа стал несчастный случай, однако женщина не верит.

Коллеги Виталия утверждают, что мужчину избили завистливые сотрудники «Доширака», так как он дважды подряд был признан лучшим работником.

Правоохранительные органы продолжают расследование по факту смерти мужчины. Компания пообещала вдове после проверки оплатить расходы на похороны и транспортировку тела в Улан-Удэ.

Ранее в квартире подмосковного Ногинска мужчина нашел тела своей супруги, несовершеннолетней дочери и собаки. Все они погибли из-за отравления угарным газом.