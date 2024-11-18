Девочка лежала в ванне: мать, дочка и их собака загадочно погибли в Ногинске

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Житель Ногинска пришел с работы в квартиру с трупами жены, дочки и их овчарки

В подмосковном Ногинске мужчина вернулся с работы и обнаружил в квартире трупы своей жены, 14-летней дочери и овчарки. Женщина лежала в ночнушке на диване, а девочка находилась в ванне без одежды, сообщает SHOT .

Вернувшийся со смены мужчина не смог открыть дверь и решил вызвать спасателей. Когда вход в жилище на улице Интернационала выломали, то перед главой семейства предстала жуткая картина.

В квартире мужчина нашел тела своей супруги, несовершеннолетней дочери и собаки. Труп животного лежал около двери.

По предварительной информации, все они погибли из-за отравления угарным газом. Повреждения трубы оттока газов выявили во время осмотра колонки.

Погибшая школьница училась в 9 классе и занималась фигурным катанием. Ее мать также любила спорт и принимала участие в забегах.