Загадочная смерть: 4 трупа нашли в автомобиле под Нижним Новгородом

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В Нижегородской области возбудили дело по факту гибели 4 мужчин

Четверо мужчин загадочно умерли в Нижегородской области. Их трупы обнаружили в салоне автомобиля УАЗ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону .

Тела нашли в районе озера в городе Выксе вечером 21 мая. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Чтобы установить причину смерти, правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Краснодаре загадочно умер четырехмесячный малыш, у которого несколько дней была высокая температура. Родители не обращались к врачам, думая, что у ребенка просто режутся зубы.