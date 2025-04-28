Думали, что режутся зубки: в Краснодаре загадочно умер четырехмесячный малыш

SHOT: в Краснодаре умер новорожденный, у которого не «сбивалась» температура

В Краснодаре четырехмесячный ребенок умер после того, как у него несколько дней не спадала высокая температура. Родители не обращались к врачам, думая, что у их чада просто режутся зубы, сообщает SHOT .

Изначально у новорожденного была температура 37 градусов, однако вскоре она начала повышаться. Через три дня состояние ребенка серьезно ухудшилось, и родители решили вызвать скорую помощь.

Подоспевшие врачи решили госпитализировать новорожденного, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, ребенок мог умереть из-за менингита.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летняя школьница умерла от последствий гриппа типа «А». Девочка долгое время не могла «сбить» температуру, и в один момент перестала дышать и ушла из жизни.