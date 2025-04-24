Не могли сбить температуру: школьница в Петербурге умерла после гриппа типа «А»

10-летняя девочка скончалась в Санкт-Петербурге от последствий гриппа типа «А». У школьницы не сбивалась температура, а потом она просто перестала дышать, сообщает SHOT .

Несколько дней болеющий ребенок провел в квартире на улице Жуковского. Температура у девочки держалась на уровне 39,3 градуса, ей было тяжело дышать.

Накануне вечером ситуация усугубилась. Школьница вовсе перестала дышать. Родители попытались провести сердечно-легочную реанимацию, а потом вызвали скорую помощь.

Врачи попытались спасти ребенка, но девочка скончалась в реанимации спустя полтора часа. Медики заявили, что она умерла от последствий гриппа типа «А».

Ранее в школе Красноярского края 12-летний мальчик умер во время перемены после одного из уроков. Подросток, ранее не жаловавшийся на здоровье и не страдавший хроническими заболеваниями, внезапно упал в обморок и скончался.