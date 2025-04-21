В российской школе мальчик внезапно умер прямо на перемене

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В Красноярском крае школьник умер во время перемены

В школе Красноярского края 12-летний мальчик умер во время перемены после одного из уроков. Подросток, ранее не жаловавшийся на здоровье и не страдавший хроническими заболеваниями, внезапно упал в обморок и скончался, сообщает SHOT .

Происшествие случилось 21 апреля. Ученик вышел с урока об основах духовно-нравственной культуры народов России и потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, однако подоспевшим врачам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Одноклассники рассказали, что буквально за 5 минут до смерти мальчик чувствовал себя хорошо и играл с другими ребятами.

После предварительного осмотра на теле покойного не нашли травм или повреждений.

Смертью подростка заинтересовались местные следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прочие обстоятельства смерти несовершеннолетнего выясняются.