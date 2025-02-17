Загадочная массовая смерть бобров в Москве: найдено 15 трупов животных
Бобры и рыбы массово погибли рядом с ГЭС в Москве
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Массовая гибель бобров произошла в Москве. Около 15 трупов грызунов обнаружили рядом со столичной гидроэлектростанцией, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в районе Печатники. Трупы 15 бобров заметили рядом с Перервинской ГЭС.
Неподалеку от них обнаружили большое количество мертвой рыбы. На место происшествия отправились профильные специалисты. Они будут выяснять, что произошло.
Ранее бобры сточили несколько деревьев в Тихвинском районе Ленобласти. Во время падения они повредили линию электропередачи, из-за чего жители четырех населенных пунктов остались без света.