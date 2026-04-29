Задушил и сбросил тело в водоем: кем был убийца школьницы на Кубани

31-летний местный житель Александр М., задержанный за похищение и убийство 11-летней школьницы, оказался председателем районного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани», сообщает Mash .

Тело пропавшей девочки искали пять дней. Аня ушла гулять с друзьями 24 апреля и перестала выходить на связь. Родители обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры, которые в ходе операции прошли около 2 тысяч километров. В итоге тело ребенка обнаружили в водоеме Темрюкского района.

По данным Следственного комитета, подозреваемый заставил школьницу сесть в свою машину, задушил ее, после чего спрятал тело в водоеме. Похититель задержан, он признал вину. Возбуждено уголовное дело.

31-летний уроженец Темрюкского района вел активный образ жизни: много путешествовал, увлекался аниме, играми и оружием. В 2022 году он женился и работал с детьми в Темрюкском районном отделении «Союза казачьей молодежи Кубани». Администрация района отказалась комментировать случившееся.

