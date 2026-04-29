Садист задушил маленькую девочку и сбросил труп в водоем на Кубани

Мужчина похитил и задушил 11-летнюю девочку, а труп бросил в водоем на Кубани
Фото - © СУ СКР по Краснодарскому краю
31-летний мужчина в поселке Стрелка в Краснодарском крае посадил 11-летнюю девочку в авто и поехал к хутору Белый. Затем задушил девочку и спрятал рядом с водоемом, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России.
Девочка пропала 24 апреля. Мужчина, по данным правоохранителей, убил ее тогда же днем.
Злоумышленника задержали и предъявили обвинение. Во время допроса он признался в содеянном и раскрыл обстоятельства убийства.
Силовики проводят следственные действия. Выясняются все обстоятельства убийства, собираются улики.
