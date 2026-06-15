Выпускница из Рузского округа получила 100 баллов на ЕГЭ

Выпускница Тучковской школы №1 Анна Шубина получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе в Рузском муниципальном округе. Это первый стобалльный результат в основной волне экзаменов в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная волна единого государственного экзамена стартовала в Подмосковье. В Рузском муниципальном округе уже зафиксирован первый максимальный результат — выпускница Тучковской школы №1 Анна Шубина набрала 100 баллов по литературе.

Высокий результат стал итогом подготовки под руководством учителя Ольги Сергеевны Кречетовой, а также личного труда и интереса школьницы к предмету. Анна увлекается чтением и глубоко анализирует произведения, что помогло ей успешно справиться с экзаменационными заданиями.

«От всей души поздравляю Анну с покорением академической вершины, ее родителей и педагога с этим выдающимся результатом! Желаю успешного поступления в намеченный вуз! А остальным выпускникам Рузского округа — уверенности в своих силах, спокойствия и удачи на предстоящих экзаменах!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.