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В Коломне к концу июня откроют временный мост через Северку

Временный мост через реку Северку в селе Непецино горокруга Коломна планируют открыть к концу июня для движения на время капитального ремонта основного сооружения на Рязанском шоссе. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт моста через Северку продолжается на Рязанском шоссе. В работах задействованы 16 специалистов и четыре единицы спецтехники. Уже устроены опоры и пролет временного моста, насыпь объездной дороги и смонтировано освещение.

«Завершить устройство временного объезда с мостом планируется в конце июня, чтобы обеспечить комфортное передвижение на период капремонта», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На основном мосту, построенном в 1990 году, заменят балки пролетного строения и мостового полотна, установят деформационные швы и гидроизоляцию, устроят дорожную одежду и подходы. Также смонтируют барьерные и перильные ограждения, тротуар, нанесут разметку, установят знаки и светофор. Рабочее движение по обновленному сооружению планируют запустить в конце 2026 года.

Капремонт повысит безопасность и грузоподъемность моста, а также улучшит транспортную доступность жителей Непецина к трассе М-5 «Урал» и социальным объектам, включая парк, школу, детские сады, больницу, Знаменский храм, центр досуга, спорткомплекс и железнодорожную станцию Непецино.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.