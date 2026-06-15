В Раменском округе пройдет гала-концерт проекта «Русские маяки»

сегодня в 17:30

Гала-концерт проекта «Русские маяки» пройдет 20 июня в ДК «Победа» в поселке Удельная Раменского округа. В программе — фотовыставка «Лица мужества» и большой концерт с живым звуком. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие начнется в 11:30 с открытия фотовыставки «Лица мужества» в фойе второго этажа. Гостям представят портреты участников специальной военной операции. Экспозиция посвящена их мужеству и силе духа.

В 12:00 на главной сцене стартует большой гала-концерт. Организаторы подготовили программу с живым звуком и композициями, которые объединяют разные поколения зрителей.

Проект «Русские маяки» является социальной инициативой комитета семей воинов Отечества Московской области. Он реализуется при поддержке министерства информации и молодежной политики региона и фонда президентских грантов. ДК «Победа» расположен по адресу: поселок Удельная, улица Солнечная, дом 35.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.