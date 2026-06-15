Более 8 тысяч заявок подали на земельные аукционы в Подмосковье

С начала 2026 года жители и предприниматели Подмосковья подали свыше 8 тысяч заявок на участие в аукционах по предоставлению земельных участков через региональный портал госуслуг. Электронный сервис позволяет оформить аренду или приобрести землю в собственность, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление земельных участков» доступна на региональном портале. Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Сервис позволяет на платной основе участвовать в аукционах и получать участки, находящиеся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Землю можно оформить для индивидуального жилищного строительства, а также для реализации коммерческих и производственных проектов.

После заключения договора аренды у заявителя сохраняется возможность выкупить участок в дальнейшем. При этом сама электронная услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.