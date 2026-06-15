В Рузском округе Подмосковья выявили семь нарушений у воды

Профилактический рейд прошел в минувшие выходные на берегу Озернинского водохранилища в Рузском округе. Проверяющие выявили семь административных нарушений правил противопожарного режима и поведения на водоемах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд организовала администрация Рузского муниципального округа. В нем участвовали начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безопасности Андрей Медянин, представитель административной комиссии Антон Омельченко, сотрудники МЧС, министерства экологии и природопользования Московской области, ОМВД и народной дружины.

За один день специалисты составили семь протоколов. Четыре из них касаются парковки в неположенном месте в водоохранной зоне, два — нарушений по линии экологического надзора и один — разведения костра.

В администрации напомнили, что водоохранная зона не предназначена для стоянки автомобилей, а разведение огня там категорически запрещено. Подобные проверки будут проводить регулярно из-за роста числа отдыхающих и увеличения рисков нарушений.

«Позиция администрации округа однозначна: мы за цивилизованный отдых. Но за нарушение правил непременно последует ответственность. Давайте беречь природу вместе», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.