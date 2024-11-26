Задержаны двое молодых людей, избивших детей в лесу Балашихи

В Балашихе задержали двух подозреваемых в избиении детей в лесу. Один из них признался в содеянном, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором подростки толпой избивают детей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетних).

Предварительно установлено, что инцидент произошел в октябре 2022 года в лесу в Балашихе. Подростки избили двух несовершеннолетних, используя надуманные основания.

Правоохранители задержали двух подозреваемых 18-ти и 19-ти лет. Они оказались жителями Балашихи. На допросе один из молодых людей дал признательные показания и раскаялся в содеянном, другой отказался от дачи показаний.

Следствие ходатайствует о заключении одного из подозреваемых под стражу. Вопрос с мерой пресечения второго решат в среду.