СК возбудил уголовное дело после избиения подростками детей в Балашихе

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СК: подростки толпой избили двух детей в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе подростки толпой избили двух несовершеннолетних. Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В социальных сетях распространилось видео, на котором дети разных возрастов толпой избивают двух несовершеннолетних. Уголовное дело открыто по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России.

Сотрудники Следкома изучают опубликованную в интернете запись. Они выясняют личности запечатленных на видео с избиением.

Ранее два мигранта пытались убить жителя поселка Дрожжино Ленинского округа. Его ударили ножом.