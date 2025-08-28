Задержанный экс-глава театра сатиры Москвы получал орден от главы Азербайджана

Бывший директор московского театра сатиры Мамедали Агаев, которого задержали по подозрению в мошенничестве, в 2018 году получал награду из рук президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тогда Агаев, уроженец азербайджанского села Караханбейли, удостоился ордена «Достлуг» за укрепление культурных связей между Баку и Москвой, сообщает Mash .

О задержании экс-главы одного из ведущих театров Москвы заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк, не называя имени фигуранта. По данным СМИ, им оказался Мамедали Агаев. На следующей неделе ему исполнится 73 года.

Агаева подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере. Полиция считает, что экс-директор театра и его соучастники похищали деньги, которые предназначались для бюджета Москвы. Для этого Агаев создал ИП и заключал «липовые» авторские договоры с театром, который возглавлял. В документах говорилось, что директор якобы придумывал сценарии для шоу и передавал права на них культурному учреждению. Благодаря мошеннической схеме Агаев получал 4% от кассовых сборов с каждого представления, считают в МВД.

Банковские счета экс-главы театра сатиры и его близких родственников арестованы. Его отвозили в УВД для участия в следственных действиях.

Мамедали Агаева задерживали сотрудники ФСБ и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД России