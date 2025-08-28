Финита ля комедия: директора одного из главных театров Москвы задержала ФСБ

сегодня в 17:34

ФСБ задержала директора одного из главных театров Москвы

Силовики задержали экс-директора одного из ведущих театров Москвы. Задержанного подозревают в мошенничестве: по предварительным данным, он и его соучастники придумали схему по хищению денег, предназначенных для бюджета Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Офпред ведомства не раскрыла личность подозреваемого. По данным «112», речь идет о бывшем директоре театра сатиры у станции метро «Маяковская» Мамедали Агаеве.

По версии МВД, фигурант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и заключал подложные авторские договоры с культурным учреждением, которое возглавлял. Согласно документам, экс-директор якобы придумывал сценарии спектаклей и передавал права на них театру. С помощью поддельных отчетов подозреваемый зарабатывал по 4% от кассовых сборов с каждого представления, отметила Волк.

Деятеля культуры задержали сотрудники регионального ФСБ и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Банковские счета подозреваемого и его ближайших родственников арестованы.

Бывший директор театра доставлен в УВД для проведения следственных действий.