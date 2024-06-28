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Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания, где погибли 6 человек

Собственницу здания бывшего НИИ во Фрязине, которое сгорело 24 июня, задержали в Подмосковье. На допросе женщина дала признательные показания и написала явку с повинной, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, с 2014 года административно-промышленное здание во Фрязине принадлежит жительнице Калуги. Она получила недвижимость в наследство после смерти мужа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находился в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ», — заявил глава региона.