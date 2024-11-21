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Задержана девушка, написавшая «Ахмат слива» на памятнике Кадырову в Москве

Задержана девушка, осквернившая памятник Ахмату Кадырову в московском районе Южное Бутово. Она написала на монументе «Ахмат слива», сообщает Baza .

Задержанную зовут Наталья А., ей 23 года. Девушка зарегистрирована в Сергиевом Посаде. Задержали ее в Орехово-Зуеве.

По версии следствия, Наталья оставила несколько надписей на памятнике Кадырову в ночь на 13 ноября. Утром монумент отмыли коммунальные службы.

14 ноября правоохранители возбудили уголовное дело по факту вандализма. Задержанная находится под подпиской о невыезде.