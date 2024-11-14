Вандалы осквернили памятник Ахмату Кадырову в Москве

сегодня в 17:43

Злоумышленники разрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве. По предварительным данным, они могли сделать это по заданию украинских мошенников, сообщает Baza .

Памятник расположен на улице Кадырова в районе Южное Бутово. Вандалы разрисовали его в ночь на 13 ноября.

Появившиеся на монументе надписи заметили утром сотрудники коммунальной службы. Они смогли оттереть краску с поверхности памятника, пока та не успела высохнуть.

По одной из версий, вандалы могли разрисовать памятник Кадырову, потому что им приказали сделать это украинские мошенники.

Ранее два таджика осквернили памятник павшим героям ВОВ в Москве. Они облили монумент неизвестной белой жидкостью.