СК: два таджика осквернили памятник павшим героям ВОВ в Москве

Сотрудники следственного комитета провели задержание двух граждан Таджикистана. Их подозревают в осквернении памятника погибшим героям ВОВ в Москве, рассказали РИА Новости в столичном главке СК РФ.

Правоохранители обнаружили в интернете видео, на котором несколько мужчин на публике облили неизвестной белой жидкостью монумент. Он был посвящен сотрудникам первого государственного подшипникового завода, которые умерли во время Великой Отечественной войны.

В СК открыли уголовное дело по части четвертой статьи 354.1 Уголовного кодекса России — «оскорбление памяти защитников Отечества». Одному подозреваемому 19 лет, а второму 23 года. Их задержали.

«Ими оказались двое граждан Республики Таджикистан», — подчеркнули в СК.

Ранее избивавший жителей Мытищ таджик выпрыгнул из окна, пытаясь удрать от полицейских. Тем не менее, его все равно задержали.