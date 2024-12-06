Задержан подозреваемый в угоне Maybach за 21 млн у миллиардерши Беренштейн

Полицейские Московской области провели задержание мужчины, который подозревается в угоне машины Maybach ценой около 21 млн рублей. Его нашли в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Полицейские провели задержание 32-летнего жителя Пермского края. До этого он уже имел судимости. Мужчину подозревают в незаконном завладении машины, цена которой — более 21 млн рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что 2 декабря в Москве мужчина угнал премиальное авто Mercedes Maybach с подземной парковки. Через некоторое время после этого он наехал на отбойник и, покинув автомобиль, убежал.

Силовики задержали мужчину в поселке Загорянский городского округа Щелково в Московской области. Открыто уголовное дело по статье 166 УК России — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее стало известно, что угнанный автомобиль принадлежал московской миллиардерше, создательнице бренда Wonder Елене Беренштейн. Похититель увидел, что личные водители девушки оставляют ключи на колесе, взял их и уехал с парковки Москва-Сити.