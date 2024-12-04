У московской миллиардерши Елены Беренштейн угнали и разбили Maybach за 21 млн рублей

Mash: у создательницы бренда Wonder в Москве угнали Maybach за 21 млн рублей

На опубликованных кадрах видно, как роскошная иномарка на скорости не вписывается в поворот, пробивает ограждение и влетает в забор строительного объекта.

Угонщик заметил, как личные водители Беренштейн оставляют ключи от «Майбаха» под колесом автомобиля, а затем взял их и спокойно «уехал в закат» с парковки Москва-Сити. Мужчина 3 часа катался по дорогам столицы, однако угодил в ДТП под Перовской эстакадой.

Очевидцы аварии помогли злоумышленнику покинуть поврежденное транспортное средство, после чего он скрылся. Бизнесвумен написала заявление в правоохранительные органы, угонщика ищут.