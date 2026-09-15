В Московской области уделяется большое внимание подготовке независимых наблюдателей на выборах. Совместно с Общественной палатой региона проводятся обучающие семинары, где волонтерам разъясняют их права, обязанности и тонкости избирательного процесса, сообщила РИАМО зампред комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева.

«Выборы — это ключевой механизм, через который граждане реализуют свое конституционное право на участие в управлении государством. От того, насколько открыто, честно и легитимно проходят избирательные кампании, напрямую зависит доверие людей к власти и стабильность политической системы в целом. В этом контексте институт общественного наблюдения играет одну из важнейших ролей», — сказала она.

Депутат Мособлдумы добавила, что наблюдатели — это не просто зрители процесса, а его полноправные участники, гаранты прозрачности. Их присутствие на избирательных участках выполняет сразу несколько важных функций — обеспечение законности, формирование доверия, оперативный контроль и защита волеизъявления граждан.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование пройдет в течение трех дней. Жители региона смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.

В те же даты в четырех городах Подмосковья пройдут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование будет совмещенным: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Свой участок для предстоящего голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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