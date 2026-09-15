Школьники Подмосковья узнали об авиации и разведчике Зорге

Школьники и студенты Подмосковья 14 сентября на занятиях «Разговоры о важном» узнали о гражданской авиации и советском разведчике Рихарде Зорге, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Утро 14 сентября у школьников и студентов Подмосковья началось с торжественных линеек и церемонии поднятия флага под гимн страны. Затем в школах и колледжах прошли занятия проекта «Разговоры о важном», посвященные отечественной авиации и советскому разведчику Рихарду Зорге.

Ученики 1–5 классов и студенты 2–4 курсов СПО узнали, как создают самолеты и какую роль в этом играют инженеры, конструкторы и летчики. Им также рассказали, где гражданская авиация помогает людям помимо пассажирских перевозок.

Ученики 6–11 классов и студенты первого курса СПО познакомились с биографией Рихарда Зорге, профессиональными качествами разведчика и выполнили интерактивные задания: расшифровывали секретное сообщение и проводили расследование. Занятия показали, что за значимыми достижениями стоят знания, профессионализм, ответственность, мужество и труд.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр | РДЦ при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.