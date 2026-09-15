Переворот на рынке винила: европейцы начали заказывать пластинки в России

Европейские компании фактически ворвались на российский рынок винила, что стало настоящим переворотом для отрасли. Ведущие музыкальные лейблы больше не хотят заказывать тиражи пластинок на Западе и переориентировались на Россию, сообщила пресс-служба «Мультимедиа Холдинга».

Сегодня производство винила в Европе стало нерентабельным занятием, логистика и доставка значительно усложнились и подорожала, рассказал владелец известного как в России, так и в Европе лейбла Ubertrend Records Денни Кэй.

«Мы решили сделать пластинку VA DUB TECHNO в России. Для нас главным критерием была репутация, основанная на том, какие артисты печатают на заводе свои альбомы, и технические возможности производства. Завод „Ультра Продакшн“ отлично подошел под оба критерия, и непростая идея с цветом пластинки воплотилась абсолютно идеально. И, конечно, для нашего лейбла крайне важно качество звучания, мы очень довольны результатом», — отметил Денни Кэй.

На предприятии по выпуску виниловых пластинок подтвердили: ситуация изменилась — теперь клиенты из разных уголков мира размещают тиражи именно в России.

«Мы готовы на равных конкурировать с западными производствами, потому что у нас есть все необходимое: уникальное оборудование, позволяющее работать с разными звуковыми носителями, печать высочайшего уровня и, главное, профильные специалисты, которых на рынке буквально единицы. За последние полгода рост обращений со стороны переориентированных на российский рынок заказчиков составил порядка 15%, и мы уверены, что в ближайшее время эта тенденция только усилится. Мы гордимся, что „Ультра Продакшн“ достойно представляет Россию в мировой индустрии производства винила», — пояснил заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга», руководитель направления производства виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

Сборники лейбла VA DUB TECHNO пользуются статусом культовых. Именно с них начинали свой путь такие ныне всемирно известные российские Dub Techno-проекты, как Heavenchord, R.Hz и Dive Craft, Gera Frost (Ulun) и Mia Riddles, а также популярные исполнители из Италии, Норвегии, США, Великобритании, Германии, Греции и ряда других стран. В новой пластинке привлекает внимание не только музыка, но и концепция оформления обложки в золото-черной гамме: главной темой стал стрит-арт в переулках и поезда.

На заводе по производству винила также отметили, что ради воплощения этой идеи инженеры отступили от стандартных подходов и подбирали оттенок вручную: провели серию тестов с разным соотношением ПВХ-компаунда премиального уровня, калибровали давление станка и температурные матрицы. Сложный цвет удалось получить именно благодаря тому, что все этапы производства сосредоточены в одном месте.